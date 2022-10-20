Kahvehaneye saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi öldü



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kahvehaneye düzenlenen saldırıda tabancayla başından vurulan özel güvenlik görevlisi Osman Polat (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 17 Ekim gecesi Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. Plakası kapatılan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kahvehaneye tabancayla ateş açtı. Saldırıda kahvehanede oturan güvenlik görevlisi Osman Polat, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alınan Polat, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirtilen biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaşamını yitiren Polat'ın cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-20 15:09:27



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