Gaziantep FK kupada farklı turladı

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Gaziantep FK Sarıyer: 4-0Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Cihan Aydın, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Ömürcan Artan, Papy Djilobadji, Ertuğrul Ersoy, Matej Hanousek, (Dk.81 Halil İbrahim Pehlivan) Abdulkadir Parmak, (Dk.78 Satankovski), Alexender Merkel, Onurhan Babuşçu,(Dk.57 Maksim) Mirza Cihan, (Dk.57 Abdulkerim Çakar) Valmir Veliu (Dk.57 Sagal) Joao Figuiredo,

SARIYER: Hacı Ramazan Özkanlı (Dk.46 Ümitcan) Gökhan Yılmaz, Sezer Yıldırım, Bora Çuha, Erhan Bükülmez, (Dk.46 Taha Dönmez), Savaş Yılmaz, Metin Emre Karal, (Dk.88 Serhat Ahmetoğlu) Abdulkadir Özdemir, Barış Memiş, (Dk.67 Atalay Babacan), Eren Aydın, Ramazan Çevik

GOLLER: Dk.32 Abdulkadir Parmak, Dk.77, Dk. 85 Figueiredo, Dk.83 Merkel (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Valmir Veliu, Onurhan Babuşçu (Gaziantep FK)Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu´nda kendi evinde konuk ettiği TFF 2'nci Lig ekibi Sarıyer´i 4-0 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.32'nci dakikada Figueiredo´nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Abdulkadir Parmak, ceza yayının gerisinden vuruş gerçekleştirerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

77'nci dakikada maxim´in savunma arkasına gönderdiği pası Figueiredo çok iyi değerlendirerek rakip takımın filelerini sarstı: 2-0.

83'üncü dakikada Maxsim´in pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Merkel, topu ağlara gönderdi: 3-0.

85'inci dakikada Maxim´in bir defa daha verdiği pası karşılayan Figueiredo´nun sert şutu filelerle buluşturdu: 4-0.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-20 22:47:16



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