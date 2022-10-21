Gaziantep'te PKK propagandasına 8 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başattı. Bu kapsamda 20 Mart nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 64 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-10-21 12:32:37
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