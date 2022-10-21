Gaziantep'te PKK propagandasına 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başattı. Bu kapsamda 20 Mart nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 64 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-10-21 12:32:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.