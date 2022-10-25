Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Gaziantep eğitimleri başlıyor 



GAZİANTEP, (DHA) Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin ilk fiziki eğitimi Gaziantep´te gerçekleştirecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu´nun katkılarıyla 31 Ekim 2022 tarihinde başlayacak. KADIN GİRİŞİMCİLERE SERTİFİKA Eğitimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "31 Ekim-24 Kasım 2022 tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´ne katılmak isteyen Gaziantepli kadın girişimcilerin 30 Ekim 2022 tarihine kadar internet sitesi adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından hem fiziki hem online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak" denildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep

2022-10-25 13:16:01



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