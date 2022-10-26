Gaziantep'te, 10 milyon 567 bin makaron ele geçirildi



GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 'Nefes-2' operasyonu kapsamında 10 milyon 567 bin 700 makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Nefes-2' operasyonu kapsamında Gaziantep'te de polis ekipleri bazı adreslere baskın yaptı. Arama yapılan adreslerde 10 milyon 560 bin 400 boş, 7 bin 300 dolu bandrolsüz makaron ile 2 kilo nargile tütünü ve1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-10-26 15:40:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.