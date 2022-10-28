Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Abdullah Tutak (56) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abdullah Tutak´ın evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, Abdullah Tutak´ın cansız bedenine ulaştı.

Abdullah Tutak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-28 12:37:00



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