Türkmenistan'da kazada yaralanan şoförün ailesi, getirilmesini istiyor



Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEPLİ şoför Şeyhmus Kara(57), Türkmenistan'da trafik kazasında ağır yaralandı. Konsolosluktan babalarının yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini aldıklarını anlatan çocukları, Kara'nın Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Kazakistan'dan Mersine yük getiren 4 çocuk babası Şeyhmus Kara, Türkmenistan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Carcu kentindeki hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kara'nın, kazada yaralandığını ailesi konsolokluktan gelen telefon ile öğrendi. Babalarının kaza geçirdiği haberiyle sarsılan çocuklarından Gökhan Kara, "Konsolosluktan bizi arayarak babamızın kazada yaralandığı söylendi. Yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisi dışında bilgimiz yok. Babamla ilgili sağlıklı bilgi alamayışımız bizleri perişan ediyor. Babamızın yanına gitmek ya da onun Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Yaralı şoförün kızı Sevgi Kara ise 1 hafta önce babasının kaza geçirdiğini öğrendiklerini belirterek, "Babamızdan gelecek haberi bekliyoruz. Herkes farklı şeyler söylüyor. Biz babamıza ulaşmak en azından birimizin yanına gitmesini istiyoruz. O da olmuyorsa Türkiye de tedavisinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Barış Kara ise babasının durumuna ve Türkiye'ye getirilmesine ilişkin yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-10-30 15:46:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.