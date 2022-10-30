Gaziantep'te tek katlı evde patlama: 2 yaralı



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Evin bazı bölümlerinde çökmeye sebep olan patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle bazı bölümleri çökerek kullanılamaz hale gelen evde yaralanan Vahap Habedo ile Hamedin Hamedo, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, patlamanın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-30 20:25:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.