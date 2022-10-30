Gaziantep´te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Toplar hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 MGG 40 plakalı otomobil ile 27 S 9303 plakalı servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs ve otomobilde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Toplar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaralanan İbrahim B., Yusuf D., Yunus K., Şahin Z., Mehmet Ç., Kasım K., Yılmaz K., Mehmet C,, Mehmet Ş., Cemil B., Mehmet Ö., Mehmet A., Mehmet Y., Yusuf K, ve Yakup Y.'nin tedavilerine devam ediliyor. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-30 20:29:01



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