Hüseyin Çelik´in ismi Gaziantep'te okula verildi



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ESKİ Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik´in ismi Gaziantep'te yapılan 24 derslikli ilkokula verildi.

Gaziantep ve Van milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik´in isminin verildiği okul düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Hüseyin Çelik´in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile protokol üyeleri katıldı.

`YAPTIĞIM AÇILIŞLARDAN EN ANLAMLISI´

Açılışta konuşan Hüseyin Çelik, Gaziantep´in vefayı iyi bildiğini söyleyerek, milletvekilliği ve bakanlığı döneminde bu kente hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Çelik, bakanlığı döneminde binlerce açılış yaptığını belirterek, bugüne kadar yaptığı açılışlar içerisinde en anlamlısının bu olduğunu ifade etti.

"Bugün çok büyük bir heyecan yaşıyorum" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığım döneminde binlerce okul açmak bana nasip oldu ancak o binlerce okul içerisinde bana bu kadar anlamlı gelen açılış olmadı. Bugün tüm açılışlardan daha heyecanlı ve mutluyum. Ne yazık ki artık toplumumuzda kadirşinaslık ve vefa toplumumuzda mercekle aranan bir şey haline geldi. Gerçekten Gaziantep´te vefa ve kadirşinaslık var. Gaziantep´e memnun geldim, memnun ayrıldım bu şehirden. 100 yıl önce düşman işgalinden kurtulduk ve geçen sene kurtuluşun 100´üncü yılı dolayısıyla 100 okul projesi başlattı valimiz. Düşmandan kurtulduk ama en büyük düşmanımız cehalettir. Cehaleti yenmediğimiz sürece dünyadaki yerimizi alamayız. Nüfus ile nüfuz aynı şey değildir. Yılların getirdiği çarpık yapılaşmasıyla yeteri kadar eğitim altyapısı yoktu. Ama bunu görüyorum ki bu şehirde inanılmaz bir eğitim çalışması var. Okul alanları çalışıyor. Görevde kaldığım süre boyunca adımın hiçbir okula verilmesine müsaade etmedim. Diğer bakan arkadaşlarımın adlarının da okullara verilmesine müsaade etmedim. Sivas´ta bir okula bir bakan arkadaşımızın ismi verilmişti bakanlığım döneminde talimat verdim derhal o tabela indirilsin diye. Valimiz, valilik sürecinde kendi yaptırdığı bir okula ismini vermişse bunu yadırgarım. Ama görevinin sonrasında bu şehre bu kişinin büyük hizmetleri var denilip ismi yaşatılmak istenirse, bu alkışlanır. Bazıları giderken arkasından iz bırakır bazıları ise is bırakır. Biz arkamızda iz bırakanlardan olmak istiyoruz."

VEFA BORCU

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep´in eğitime önemli yatırımlar yaptığını söyleyerek, açılışı yapılan her okula bu ülkeye önemli hizmetler etmiş bakanların isimlerinin verildiğini söyledi. Vali Gül, "Gaziantep kardeşlik ruhunun olduğu birlikte iş yapma modelinin bulunduğu bir şehir. Şehrimize hizmet eden bakanlarımızın isimlerinin yaşatılmasıyla ilgili verdiğimiz karar doğrultusunda kendilerine teklif ettik. Hüseyin Çelik bakanımız lütfedip isminin okulumuza verilmesini kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanımızın gerek bakanlık döneminde gerekse Gaziantep milletvekilliği döneminde yaptığı işleri biliyoruz. Bizde bu vefa borcundan dolayı ismini okulumuzda yaşatmaya karar verdik´´ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hüseyin Çelik İlkokulu´nun açılışı yapıldı. Kurdele kesim töreninin ardından Hüseyin Çelik ve beraberindekiler okulu gezerek öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-10-31 12:50:07



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