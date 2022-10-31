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Damat, TIR'ını gelin arabası yaptı

DHA

Damat, TIR'ını gelin arabası yaptı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde İmam Bozkurt, düğününde TIR´ının gelin arabası yaptı. Kuaförden aldığı eşi ile ilçede tur atan damat İmam Bozkurt, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum" dedi.
TIR şoförlüğü yapan İmam Bozkurt (35), yaşamını Hatice Çavdar ile birleştirdi. Bozkurt, kullandığı TIR´ı ise gelin arabası yaptı. Dorsesini çıkardığı aracını balon ve bayraklarla süsleyip, 'Mutluyuz-Evleniyoruz' yazdıran İmam Bozkurt, TIR ile kuaföre gidip, eşini aldıktan sonra şehir turu attı. Bozkurt ve Çavdar, Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde yapılan sokak düğünüyle dünyaevine girdi.
En büyük hayalinin kullandığı TIR'ı gelin arabası yapmak olduğunu belirten İmam Bozkurt, "Ben yıllardır TIR şoförlüğü yapıyorum. Çocukluk hayalim buydu ve Allaha şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için çok mutluyum" dedi.
Eşinin teklifi ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Bozkurt, yakınlarından ve ilçedeki tur sırasında vatandaşlardan olumlu tepki aldığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-10-31 12:59:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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