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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te PTT şubesinde soygun

DHA

Gaziantep´te PTT şubesinde soygun


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, PTT şubesine giren silahlı soyguncu, tehditle 10 bin lira alarak kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Kayaönü Mahallesi´nde meydana geldi. PTT şubesine giren soyguncu vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Tehdit üzerine görevli kasada bulunan 10 bin TL´yi soyguncuya verip, panik butonuna bastı. Şüpheli parayı aldıktan sonra kaçarken, panik butonunun devreye girmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, görevlilerin ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eşkali tespit edilen şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-10-31 19:34:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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