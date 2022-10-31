Gaziantep´te PTT şubesinde soygun

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, PTT şubesine giren silahlı soyguncu, tehditle 10 bin lira alarak kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Kayaönü Mahallesi´nde meydana geldi. PTT şubesine giren soyguncu vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Tehdit üzerine görevli kasada bulunan 10 bin TL´yi soyguncuya verip, panik butonuna bastı. Şüpheli parayı aldıktan sonra kaçarken, panik butonunun devreye girmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, görevlilerin ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eşkali tespit edilen şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-10-31 19:34:11
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