Otomobilden 750 bin TL'lik senet çalan 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te otomobilin bagajından, içerisinde 750 bin TL değerinde senet ile 10 bin TL para bulunan çantayı çalan 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.
Akkent Mahallesi'nde 22 Ekim'de park halindeki otomobilin bagajından, içerisinde 750 bin TL değerinde senet, 10 bin TL ve 1 cep telefonu bulunan çanta çalındı. Otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, gece saatlerinde gelen 4 kişinin bagajı açıp, çantayı çaldığını tespit etti. Ekipler, kimliklerini belirlediği M.Ç., S.Ö., İ.H.Y. ve Ç.Y.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-01 15:00:10
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