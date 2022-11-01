Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın yeni yapılanması içinde örgütün sözde Gaziantep sorumlusu olduğu belirlenen 3 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-01 17:07:53



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