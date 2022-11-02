Gaziantep'te 16 bin 649 kaçak ilaç ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin evde yaptığı aramada 16 bin 649 adet gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ilaç satışı yapıldığı ihbarı üzerine Gümüştekin Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresteki aramada, 16 bin 649 adet gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. İlaçlara el koyan ekipler, evde bulunan ve ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-02 13:43:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.