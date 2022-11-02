Gaziantep'te husumetli komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı



GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI



GAZİANTEP'te, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan tabanca ve tüfekli kavgada Halil Göy (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu iki aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve tüfekten çıkan kurşun ve saçmalar 4 kişiye isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Göy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan yaralı 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntülerHaber KameraKadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-(DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep

2022-11-02 23:55:07



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