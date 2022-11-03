DEAŞ'ın düğün saldırısında ayağını kaybeden Aycan, yeni protezine kavuştu



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kına gecesine yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında bir bacağını kaybeden Aycan Yağız (11), yeni protezine kavuştu. Saldırıya dair bir şey hatırlamadığını gözyaşlarıyla anlatan Yağız, yeni protezine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016 tarihinde Beybahçe Mahallesi´nde, Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesi yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi. DEAŞ'lı teröristin üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle, sokakta kutlama yapan 41'i çocuk, 57 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Patlamada, Aycan Yağız da sol bacağını kaybetti. Aycan Yağız, 5 yaşından beri kullandığı protezin deforme olması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ortez Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi'ne başvurdu. Başvurunun ardından Aycan Yağız için el işçiliği ile yapılan bacak protezi yenilendi.

Protezi yenilendiği için mutlu olan Aycan Yağız, ayağını kaybettiği saldırıyı hatırlamadığını söyledi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşı döken Yağız, ''6'ncı sınıfa gidiyorum. Ayağımı kaybettiğim olayı hatırlamıyorum, çok küçüktüm. 6 yıldır protez kullanıyorum. Daha önceki protezlerimi Adana'da yaptırmak zorunda kalıyorduk. Bu da bizim için maliyet, zaman kaybı oluyordu. Şimdi burada protezimi yaptırdığım için çok mutluyum. Bacağımı kaybettiğim için çok üzgünüm ama bunu hiçbir zaman bir eksiklik olarak görmedim'' dedi.

'KABUS GİBİ BİR GÜNDÜ'

Aycan'ın babası Kahraman Yağız ise o gece yaşananların kabus gibi olduğunu ifade etti. Olay anını hiç unutmadıklarını söyleyen Yağız, kızının protez bacakla yaşamına devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kızım Aycan, 2016 yılındaki patlamada ayağını kaybetti. Sonrasında protez için çeşitli yerlere başvurularda bulunduk. Protezlerini yaptırdık. Protezden dolayı çok sıkıntı yaşıyorduk. Protez ayak kırılıyordu, yürüyemiyordu. Sonra belediyenin merkezine başvurduk ve yeni protez takıldı. Şu an sıkıntısız bir şekilde yürüyebiliyor, koşabiliyor. Kızım şimdi yeni protezi ile okula gidip geliyor, koşuyor çok mutlu. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Merkezi sorumlusu Enver Katırcı ise merkezin protez konusunda sıkıntı yaşayan birçok insana umut olduğunu iade etti. Aycan Yağız'ın da 6 yıl önce bacağını kaybettiğini belirten Katırcı, "Aile protez için sürekli şehir dışına gidip gelmekte sorun yaşıyordu. Çünkü protezin yapım süreci yaklaşık 10-15 gün devam eden bir süreç. Bu süreçte çocuğun okulu da aksıyordu, şehir dışına gidip gelmeleri aileye ekstra masraflar çıkartıyordu. Aile bize başvurdu ve biz de protezi yaparak kendisine teslim ettik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-11-03 09:28:08



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