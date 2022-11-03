Gaziantep'te işletme sahibini tehdit iddiasına 2 tutuklama

Bir benzeri daha yok! Peki ne işe yarıyor?

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, işletme sahibini tehdit ettiği iddiasıyla aranan ve polis ekiplerince operasyonla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos'ta işletme sahibini tehdit ettiği iddiasıyla aranan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-03 12:29:51



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