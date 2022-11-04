Gaziantep'te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

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GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı saptanan ve polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 2 şüphelinin sosyal medyada örgüt propagandası yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-11-04 09:06:58



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