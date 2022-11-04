15 aracın lastiklerini kesen şüpheli, kamera görüntüsünden yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 15 aracın lastiklerini bıçakla kesen S.C., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, kimliği belirlenerek yakalandı.
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen, 15 aracın lastiklerinin kesilmesi olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Ekipler, lastikleri kesilen araçların bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, araçların lastiklerine aynı kişinin hasar verdiğini saptayan ekipler, şüphelinin S.C. olduğunu belirledi. 'Mala zarar verme' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu da belirlenen S.C., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.C.'nin emniyette sorgusuna başlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-11-04 15:11:26
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