Bakan Karaismailoğlu: 10 milyar TL´lik Gaziray'ı, hizmete sunmanın gururunu yaşayacağız



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep´te yapımı tamamlaman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımı ile açılacak olan Gaziray projesinin 10 milyar TL değerinde olduğunu belirterek, "Bugünkü maliyetlerle yaklaşık 10 milyar TL değerinde olan bir yatırımı yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiğj Gaziantep´ havaalanında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türkiye´nin kendine özgü yatırım, istihtam,üretim ve ihracat odaklı büyümesinin devam ettiğini söyleyerek,25.5 kilometre uzunluğunda 16 tane istasyonu olan Gaziantep merkezde 6 Organize Sanayi Bölgesini birleştiren çok önemli bir projeye imza attıklarını anlattı. Bugünkü maliyetlerle yaklaşık 10 milyar TL değerinde olan yatırım yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Gaziantep´te çok önemli bir gün geçireceğiz. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla çok önemli açılışlar var. Bilindiği gibi ülkemizin her tarafını hummali bir çalışma var. Yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye yatırımlarını artırıyor. Türkiye´nin kendine özgü yatırım istihdam üretim ihracat odaklı büyüme devam ediyor. Yarın Gaziantep´te önemli açılışlar var bunlardan en önemlisi Gaziray. Uzun zaman süren önemli bir çalışmanın ürünü. 25,5 kilometre uzunluğunda 16 tane istasyonu olan Gaziantep merkezde altı tane OSB´yi birleştiren çok önemli bir iş. Gaziantep gibi büyük şehirlerde önemli problemlerden birisi şehrin içerisindeki trafik yoğunluğu. Bu yoğunluğu azaltacak yaşam kalitesini yükseltecek vatandaşların hayatını ve ulaşımı kolaylaştıracak en büyük iş. Bugünkü maliyetlerle yaklaşık 10 milyar TL değerinde olan bir yatırıma yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Bunun gibi çok değerli ve kıymetli işler Türkiye´nin farklı bölgelerinde devam ediyor. 81 vilayetimizde çok önemli çalışmalarımız var. Ülkemizin önündeki yatırım hamlesi eser ve hizmet şöleni artarak devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-11-04 17:56:35



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