Gaziantep Hakimliğine kim atandı? Gaziantep hakimi kim oldu?

Gaziantep Hakimliğine kim atandı? Gaziantep hakimi kim oldu?

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Görev yerleri değişen hakim ve savcılar araştırılıyor. Adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerlerinin değiştiği duyuruldu. Peki, Gaziantep Hakimliğine kim atandı, Gaziantep hakimi kim oldu? İşte merak edilenler...