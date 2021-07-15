Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesinden kaçan aslan etkisiz hale getirildi

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Alınan bilgiye göre, hayvanat bahçesindeki bir aslan bilinmeyen nedenle kafesinden dışarı çıktı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Aslanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.