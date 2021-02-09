Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 şüphelinin kimliğini belirledi.Adreslerinde gözaltına alınan ve 10 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların iş yerlerine girmesi, hırsızlık anları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.