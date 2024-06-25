Gaziantep'in 'Haylan Kabağı Reçeli' coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kente özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması ve eşsiz lezzetleri gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında gerekli başvuruları yapılan Haylan Kabağı Reçeli, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip olan Gaziantep'in bu ürünle coğrafi işaretli ürün sayısı 106'ya yükseldi.