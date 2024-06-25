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        Haberler Yaşam Gaziantep'in 'Haylan Kabağı Reçeli' coğrafi işaret tescili aldı

        Gaziantep'in 'Haylan Kabağı Reçeli' coğrafi işaret tescili aldı

        Türk Patent ve Marka Kurumu, UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'in Haylan Kabağı Reçeli'ni coğrafi işaretle tescilledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:15
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        'Haylan Kabağı Reçeli'ne coğrafi işaret
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kente özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması ve eşsiz lezzetleri gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında gerekli başvuruları yapılan Haylan Kabağı Reçeli, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip olan Gaziantep'in bu ürünle coğrafi işaretli ürün sayısı 106'ya yükseldi.

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        #Haylan Kabağı Reçeli
        #gaziantep
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