Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'ta İstanbul'dan Nizip'e gelen karı kocanın hastalık şikayetiyle Nizip Devlet Hastanesine başvurduğunu ve bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine çifte izolasyonlu yatış verildiği belirtildi.

Bu kişilerin ve yakın ilişkide bulunduğu şahısların öğrenilmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu filyasyon çalışması sonucunda aralarında akrabaların ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu toplam 14 hanede yaşayanlar evde karantina altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.