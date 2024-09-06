GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

29.08.2024 tarih ve 32647 sayılı Resmi Gazete ‘de ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen ve aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi Alımına ilişkin ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.