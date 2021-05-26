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Gaziantep Kalesi'nin altındaki tarihi tüneller turizme kazandırılıyor

Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan metrelerce uzunluğundaki tünel ve mağaralar, 1 yıl süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan çalışmalar ile turizme kazandırılan tünel ve mağaraların ziyaretçilere açılması planlanıyor

Gaziantep Kalesi'nin altındaki tarihi tüneller turizme kazandırılıyor
DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü, 1 yıla yakın süredir kale altında yer alan, birçok koldan oluşan ve kilometrelerce uzunluğa sahip tünel ve mağaraların kazı çalışmalarını gerçekleştirirken, tünel ve mağaralar ışıklandırıldı.

DHA'nın haberine göre bazı bölgelerde tünellerin ucuna ulaşılabilmesi için kazılar sürerken, Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, yapılan çalışmanın şehre artı değer katacağını söyledi.

Şube Müdürü Gürsel, kale altında yer alan tünellerin tarihte hem saldırılara karşı korunma hem de yaşam alanı olarak kullanıldığını belirtti.

İçi hafriyat ve molozlarla dolu olan tünellerin temizlenmesinin 1 yıla yakın zaman aldığını anlatan Gürsel, "Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan bu tünel ve mağaralar ilk belirlediğimizde molozlarla doldurulmuş şekildeydi.

Geçmiş dönemlerde bu tip mağaraları insanlar, saldırı altında oldukları döneminde dışarı çıkmadan içerideki bu gizli bölmelerden su haznelerine ulaşmakta kullanıyorlardı. Bu tünel ve mağaralar hem saldırı hem kaçış hem de yaşamı devam ettirecek suya ulaşmak amacıyla yapılmıştır" dedi.

Gürsel, kale altında yer alan tünellerin restorasyonu ile turizmde hedef yükseltileceğini ve Gaziantep Kalesi'nin kent için cazibe merkezi haline dönüşeceğini dile getirerek, "Gaziantep Kalesi içindeki bu tünellerin koruması ve restorasyonlarını yaparak turizme kazandırmayı hedefledik. Bu tarihi tünellerle yerin üstünde olduğu kadar yerin altında da ne kadar önemli tarihi değerlerimizin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Tünellerin gerekli düzenlemelerin tamamlanmasıyla ziyaretçilere açılacağını belirten Gürsel, "Kale içinde oluşturacağımız tabela ve yönlendirmelerimizle bu tüneller turizme kazandırılarak ziyaretçilerimize açılacaktır. Tünellerin temizliği yaklaşık bir yıla yakın süredir devam ediyor. Şu an moloz ve hafriyat temizliklerimiz bitti, projelendirme aşamasına gelindi" dedi.

Kale altında keşfedilen tünellerin Gaziantep'in en önemli tarihi dokularından Dülük Antik Kenti'ne kadar uzandığını da anlatan Gürsel, bunun kilometrelerce uzunluk anlamına geldiğini belirtip, kazı çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini kaydetti.

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