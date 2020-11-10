Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçları yönünden projeli çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Gaziantep'teki H.Ç. liderliğindeki bir suç örgütü tespit edildi.H.Ç'nin gözaltına alındığı operasyonda soruşturmayı derinleştiren ekipler, kent merkezinin yanı sıra Adıyaman ve Osmaniye'deki şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Toplam 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 kesici alet ele geçiridi.