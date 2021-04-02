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Gaziantep mutfağı, "Gastronomi Kütüphanesi"yle gelecek nesillere aktarılıyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te tarihi Mecidiye Hanı içerisine kurulan "Gastronomi Kütüphanesi" kentin değerlerini gelecek nesillere aktarıyor.

Gaziantep mutfağı,
AA

İpekyolu Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şahinbey Belediyesi işbirliğinde tarihi Mecidiye Hanı restore edilerek "Gastronomi Kütüphanesi" oluşturuldu. İçerisinde dünya ve Türk mutfakları hakkında yayınlanmış kitap, dergi ve makalelerin yer aldığı kütüphane, Gaziantep mutfağını özüne bağlı bir şekilde yaşatarak genç nesillere kendi öz mutfağının öğretilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere taşımasına yardımcı oluyor. "Gastronomi Kütüphanesi", bünyesinde barındırdığı özelliklerin yanı sıra kent turizmine de katkı sağlıyor.

- "Amacımız, tematik kütüphane olarak örnek teşkil etmesi"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, bölgenin kültürel mirasının tanıtılması ve korunması konusunda özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programları kapsamında yaklaşık 8 milyon liralık yatırımla Şahinbey Belediyesi ile işbirliği yapılarak tarihi Mecidiye Hanı'nın restorasyonunu gerçekleştirdiklerini anlatan Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Restorasyonu yapılan tarihi Mecidiye Hanı'nı bölge turizmine kazandırdık. Bunun yanı sıra han içerisinde Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında yine Şahinbey Belediyesi ile işbirliği yaparak 'Gastronomi Kütüphanesi'ni kurduk. Gastronomi Kütüphanesiyle amacımız, tematik kütüphane olarak Türkiye'de örnek teşkil etmesi. Ayrıca hem kent hem de ülkemizin gastronomi alanında yapılan yayınlarını bir arada toplayarak okuyuculara ve araştırmacılara yönelik çalışmalarda kullanılması için altyapı sağlamak."

Tarihi hanın kent merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Akyılmaz, "Hanı ziyaret için özellikle bahar aylarında çok sayıda turist geliyor ayrıca yerel halkımız da bu hanı çok fazla kullanıyor. İnsanların yorulduklarında dinlenebilecekleri ve bir kitap okuyabilecekleri tarihi dokuyu hissederek anı yaşayabilecekleri nezih bir alanı hem restorasyon projesiyle hem de gastronomi kütüphanesiyle şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu vesileyle bundan sonraki dönemde de hanın hem yerli hem yabancı turiste hizmet edeceğini düşünüyorum." dedi.

Akyılmaz, han içerisinde sahaf, farklı yayınevlerinin kiraladığı alanlarda kitap satışı, okuma alanları ve salonlar bulunduğunu dile getirerek kentin hem kültürel mirasına ve hem de turizmine katma değer bir yatırım olarak bu projeyi değerlendirdiklerini kaydetti.

- "5 bine yakın kitap var"

Kütüphane sorumlusu Türkan Ağcabay ise ziyaretçilerin kütüphaneye büyük ilgi gösterdiğini anlatarak "Gaziantep'te gastronomiye çok önem veriliyor. Kitaplarla Gaziantep mutfağının tanıtılmasından dolayı mutluyum. Han içerisinde gastronomi ile ilgili 5 bine yakın kitap bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kitap sayısı ve ilginin daha da artacağını da düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 19 yaşındaki Simay Yavuz Atmaca ise kütüphanenin gastronominin hafızası olacağını belirterek çok güzel bir faaliyete imza atıldığını söyledi.Ziyaretçilerden Murat Benli ise kütüphaneye çok sık geldiğini aktararak "Hedefim gastronomi bölümünü kazanmak. Kütüphane içerisinde oluşturulan alanda çok fazla gastronomi ile ilgili kitap bulunuyor. Burada Gaziantep'in yöresel yemekleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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