Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 15 Temmuz etkinlikleri

AA

Gaziantep'teki tören kapsamında Asri ve Yeşilkent mezarlıklarındaki şehitlikte tören yapıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua okudu.

Kent protokolü, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Törenlere Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve diğer ilgililer katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Erin, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer kurum amirleri Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabrini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

- Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Baruş, beraberinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer protokol üyeleriyle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabrini ziyaret etti.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi hainlerin ve iş birlikçilerinin millete tankla, topla, uçakla saldırdığını belirterek "Bu kullandıkları top, tank ve mermiler milletimizin düşmana karşı savunulmamız için emanet ettiği, bölücü terör örgütüyle mücadele için teslim ettiği silahlardı. Çok büyük ihanete uğradık ancak o akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizin dört bir tarafında caddelerde sokaklarda ve kamu kurumlarının etrafında toplanan vatandaşlarımızın eşsiz fedakarlığı, bugün kabri başında dua ettiğimiz Fuat Bozkurt gibi kahramanlarımızın sayesinde bu menfur saldırıyı Türk milleti büyük bir mağlubiyete uğrattı." diye konuştu.

Baruş, konuşmasının ardından şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

- Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kabir ziyaretlerinin ardından Vali Soytürk, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

- Adıyaman

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yenipınar Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar ile beraberindeki Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, diğer kurum amirleri Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret ederek dua etti, karanfil dağıttı. Vali Çuhadar daha sonra şehit yakınlarıyla sohbet etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile diğer kurum amirleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte dua eden protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı.