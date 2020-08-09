Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te DGS heyecanı

AA

Kilis'teki adaylar, maske ve mesafe kuralına uyarak salonlara alındı. Görevliler, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve karantinada bulunan adaylar, kendileri için ayrılan izole salona ambulanslarla getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sınava getirilen adayların yine sınav sonrası, alındıkları yerlere götürülecekleri öğrenildi.

- Gaziantep ve Şanlıurfa

Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sınav öncesinden itibaren Kovid-19 kurallarına göre tüm tedbirler uygulandı.

Sınav saatinin gelişiyle birlikte kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uydu.

Sınava girenlerin çoğunluğunun ulaşımda özel araç kullanmayı tercih ettiği görüldü.

,İzzet Mazı