Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te DGS heyecanı

Kilis'teki adaylar, maske ve mesafe kuralına uyarak salonlara alındı. Görevliler, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve karantinada bulunan adaylar, kendileri için ayrılan izole salona ambulanslarla getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sınava getirilen adayların yine sınav sonrası, alındıkları yerlere götürülecekleri öğrenildi.
- Gaziantep ve Şanlıurfa
Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sınav öncesinden itibaren Kovid-19 kurallarına göre tüm tedbirler uygulandı.
Sınav saatinin gelişiyle birlikte kent genelinde sessizlik hakim oldu.
Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uydu.
Sınava girenlerin çoğunluğunun ulaşımda özel araç kullanmayı tercih ettiği görüldü.
,İzzet Mazı
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