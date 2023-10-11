Gaziantep sarsıldı! 11 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Gaziantep sarsıldı! 11 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Gaziantep'te meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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