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        Haberler Sağlık Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

        Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:56
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        Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı. Hastane, hizmetinin ilk gününde hastalardan ve Gaziantep halkından tam not aldı. Bu sağlık üssü, hem Gaziantep hem de çevre iller için önemli bir görev üstlenecek. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

        Haberin görseli DHa'ya aittir.

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