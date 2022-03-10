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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 19 adrese baskın!
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Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını

Gaziantep’te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen 19 ikamete şok baskın yapıldı. Operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, gümrük kaçağı sigara, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te 19 adrese baskın!
Gaziantep'te 19 adrese baskın!
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İHA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Polis Özel Harekat ekibinin katılımıyla zırhlı araç, drone ve dedektör köpek destekli uyuşturucu operasyonu yaptı.

19 ADRESE ŞOK BASKIN

Yapılan operasyon kapsamında belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskına sonrası adreslerdeki aramalarda 196 gram metamfetamin, bin paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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