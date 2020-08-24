Gaziantep'te 3 ayaklı doğan buzağıya sahibi protez bacak yaptırmak istiyor

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Örtülü Mahallesi'nde oturan Hacı Demir'e ait inek, yaklaşık bir hafta üç bacaklı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğum sırasında ineğinin yanında bulunan Demir, buzağının sol ön bacağının olmadığını fark edince şaşırdı.

İlk zamanlar ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken buzağıyı, emmesi için annesinin yanına kucağında taşıyarak götüren Demir ve aile üyeleri, buzağıyı zaman zaman da evde biberonla besledi.

"Üç ayak" adını verdikleri buzağının bakımı konusunda zorlanmadıklarını ifade eden Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzağının, doğumdan 2 gün sonra ayağa kalkmaya başladığını ifade etti.

30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Demir, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Hayvan normal doğum yaptı. Tek ayağının olmadığını görünce çok şaşırdım. Moralim bozuldu. Fakat sonradan da alıştık bu duruma." dedi.

Mahallede üçayaklı doğan buzağının popüler olduğunu belirten Demir, komşularının da merak edip evlerinde buzağıyı özel olarak görmeye geldiklerini kaydetti.

Demir ailesi, evlerinin maskotu olan buzağıya protez takılması halinde daha rahat yürüyebileceğine inandıklarını, bu yüzden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Veteriner Bülent Durna ise 3 ayaklı doğan buzağının, literatürde "doğumsal anomali" olarak geçtiğini ifade etti.

Bu durumun genellikle kalıtsal olabildiğini anlatan Durna, "Çevresel faktörlerin etkisi ve embriyonun gelişimi döneminde bazı ilaçlardan meydana gelen etkiler ile enfeksiyon hastalıklardan meydana gelebiliyor. 10 binlerde bir iki görülebilen bir olay bu. Yaşamasında sıkıntı olmaz bu hayvanın. Sadece gövdesi büyüdükçe, yaşı büyüdükçe yaşam kalitesi düşer." diye konuştu.