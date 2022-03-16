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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı
DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı. Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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