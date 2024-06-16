Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü. Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti

Anadolu Ajansı Giriş: 16.06.2024 - 03:00 Güncelleme: 16.06.2024 - 03:00 facebook

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