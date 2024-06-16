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        Haberler Gündem Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti - Güncel haberler

        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü. Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 03:00 Güncelleme: 16.06.2024 - 03:00
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        5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
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        Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

        Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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