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        Haberler Gündem Gaziantep'te anız yangını çıktı - Güncel haberler

        Gaziantep'te anız yangını çıktı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Leçelik mevkisindeki tarım arazilerinde anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:35 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:37
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        Gaziantep'te anız yangını çıktı
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        İlçeye bağlı Leçelik mevkisindeki tarım arazilerinde anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, yangının akşam saatlerinde başladığını ve kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

        Yangının yerleşim yerlerine uzak bir alanda olduğunu aktaran Soylu, "Yangını yerleşim yerlerini riske etmeyecek derecede kontrol altına aldık. Ama yerleşim yerleri olmayan yerlerde yangın devam ediyor. Anız yangınında zarar gören alan 10 bin dönümün üzerinde. Söndürme çalışmaları devam ediyor."

        Kaymakamlık ve Belediyenin cami ve sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar da traktörleriyle yangını söndürmek için çalışmalara katıldı.

        Öte yandan İslahiye Kaymakamlığının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan tedbir ve destek amacıyla talep edilen araçların da katılımıyla 200 üzerinde araç ve 400 personelle söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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