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Gaziantep'te atık malzemelerden yapılan sanat eserleri kent estetiğine katkı sunuyor

Gaziantep'te belediye ekiplerinin topladığı atık malzemeler, atölyede sanat eserine dönüştürülerek, kentin çeşitli yerlerinde sergileniyor.

Gaziantep'te atık malzemelerden yapılan sanat eserleri kent estetiğine katkı sunuyor
AA

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi, belediyenin bakım ve onarım gibi işlerinin yanında, atık malzemelerden sanat eserleri de ortaya çıkarıyor.

Ekipler, doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan plastik, mermer, inşaat demirlerinin yanı sıra ağaç kütüğü gibi malzemeleri toplayarak atölyeye getiriyor.

Burada değerlendirmeye alınan malzemeler, ustaların ellerinde mozaik, heykel, ahşap gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor.

İl genelinde yol kenarlarında, kavşaklarda, müze girişlerinde ve parklarda sergilenen bu eserlerle hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de kent estetiğine katkı sağlanıyor.

- "Geri dönüşümü sanata dönüştürerek çalışma yürütüyoruz"

Kentsel Tasarım Şube Müdürü Mimar Gamze Maraş, AA muhabirine, atölyede atık malzemeleri değerlendirerek, geri dönüşüme katkı sağladıklarını söyledi.

Hedeflerinin atık malzemeleri sanatla entegre ederek geri dönüştürmek olduğunu belirten Maraş, şöyle devam etti:

"Bu anlamda ahşap, demir ve seramik atıklarını kullanıyoruz. Kentin tarihi ve doğal değerini göz önünde tutarak atıkları sanata dönüştürüyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları kentin sokaklarında, meydanlarında, parklarında oranın doğal çevresine uygun şekilde yerleştiriyoruz. Geri dönüşümü sanata dönüştürerek çalışma yürütüyoruz."

Yapılan çalışmaların gittikçe çeşitlendiğini ifade eden Maraş, "Bunun amacı kentsel yaşam kalitemizi arttıracak bir çevre oluşturmak. Kısaca amacımız geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve bunu sanatla bütünleştirmek. Kentin birçok noktasında yaptığımız çalışmalar yerini almaya başladı. Bunlarla ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

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