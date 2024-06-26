Gaziantep'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 26.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:25
A.O. idaresindeki beton mikseri, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Hüseyin Taşdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Taşdemir, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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