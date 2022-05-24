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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep´te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada İsmail Gün (32) öldü.

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet olan İsmail Gün ile İ.K., M.K. ve C.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan İsmail Gün, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gün, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İsmail Gün´ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., M.K. ve C.D., emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

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