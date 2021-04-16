Gaziantep'te bir engellinin motosikletini çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir engellinin akülü sandalye almak için satmak istediği motosikletini çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin kapının önünde duran motosikleti çalması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.