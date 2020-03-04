AA

Gaziantep'te çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı



Gaziantep'te bekçiler tarafından çaldığı otomobille yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirinevler Mahallesi'nde yaya devriye görevi yapan çarşı, mahalle bekçilerini gören bir kişi, otomobilini terk ederek kaçmaya çalıştı. Bekçiler, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.

Ekip, yaptığı incelemede aracın çalıntı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.