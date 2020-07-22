Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

AA

İlçeye bağlı Hancağız mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 40 kişilik ekip sevk edildi.

Hava ve karadan yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgeye gidip yangın hakkında bilgi alan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sarı, "Ne yazık ki yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Bu ormanlar bizim ciğerlerimiz. Havalar sıcak. Herkesin özellikle bu aylarda daha dikkatli olması lazım. Ormanlar hepimizin. İnşallah bölgemizde bu son yangın olur." dedi.

,İrfan Ali