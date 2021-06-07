Gaziantep'te CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Gaziantep'te CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulacak

Gaziantep'te, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep'te CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulacak
AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurma süreci başlatıldı.

Bu amaçla MEB ve GSO arasındaki işbirliği protokolü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer nezaretinde GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Özer, projenin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim verdikleri tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle kurdukları kapsamlı iş birliklerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerine işaret eden Özer, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda mesleki eğitimin tüm alanlarında işgücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimi yeniden yapılandırma ve güçlendirme bağlamında çok önemli mesafe aldık. Bu kapsamda TOBB, İSO, İTO, ASO, ATO ile mesleki eğitimde önemli projeler yürütüyoruz. 2021 yılında bu iş birliklerinde artık tematik alanlara odaklanıyoruz. Örneğin, İstanbul Sanayi Odası ile mevcut iş birliklerimize ilaveten kaynakçılık ve yazılım alanlarında İstanbul'da yeni mükemmeliyet merkezleri kurduk. Benzer şekilde plastik teknolojisi alanında Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile İstanbul ve Gebze'de kurduğumuz iş birlikleri başarılı bir şekilde devam ederken Ankara'da da Serdar Plastik A.Ş ile Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde plastik teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurmak için süreci başlattık. Benzer bir adımı şimdi Gaziantep'te atıyoruz. GSO ile ortak çalışmamız sonunda Gaziantep ve bölgede CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında insan kaynağı ihtiyacının sürekli arttığı belirlendi. Bu nedenle her iki alanda birlikte yatırım yapma ve süreci birlikte yürütme kararı aldık. İmzalanan iş birliği protokolüyle Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezini kurma sürecini başlatmış bulunuyoruz."

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de bölge sanayisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan firmaların nitelikli personel ihtiyacını verdikleri eğitimler ve sundukları olanaklarla gidermeye devam edeceklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinemalar açıldı mı? 1 Haziran Pazartesi sinemalar açık mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılıyor? Açıklandı
AJANS HABERLERİSinemalar ne zaman açılacak 2021?
Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek