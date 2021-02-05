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Gaziantep'te Cuma namazı saati: 5 Şubat Gaziantep Cuma namazı saati ne?

Gaziantep'te cuma namazı kılacak olan vatandaşlar "Gaziantep Cuma namazı kaçta?" sorusunun cevabını merak ediyor. Korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan cuma namazı saati merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanının arkasından kılınıyor. Peki, Gaziantep Cuma vakti saat kaçta? İşte 5 Şubat cuma günü Gaziantep Cuma namazı saati...

Gaziantep'te Cuma namazı saati: 5 Şubat Gaziantep Cuma namazı saati ne?

Gaziantep Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. Gaziantep cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 5 Şubat Diyanet Gaziantep Cuma namaz saati...

5 ŞUBAT 2021 GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ

5 Şubat 2021 Gaziantep Cuma namazı saati: 12:49

Gaziantep İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05 Şubat 2021 Cuma06:0107:2312:4915:4118:0619:23
06 Şubat 2021 Cumartesi06:0107:2212:5015:4218:0719:24
07 Şubat 2021 Pazar06:0007:2112:5015:4318:0819:25
08 Şubat 2021 Pazartesi05:5907:2012:5015:4418:0919:25
09 Şubat 2021 Salı05:5807:1912:5015:4418:1119:26
10 Şubat 2021 Çarşamba05:5707:1812:5015:4518:1219:27
11 Şubat 2021 Perşembe05:5607:1712:5015:4618:1319:28


NAMAZDA KIBLEYE DÖNÜLMEZSE NAMAZ KABUL OLUR MU?

Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar; edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa, namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı hâlde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa, namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise, eğer döndüğü o yön, kıble istikameti değilse namazını iade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 119).

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