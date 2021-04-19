Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Vakıf Ertürk, merkez Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinden dün kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Arıl Mahallesi yakınındaki araziye götürüldü.
Sopa ve taşlarla darbedilen Ertürk, evinin önüne bırakıldı.
Yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerince bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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