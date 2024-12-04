Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş: 04.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:10
Nurdağı Kahramanmaraş kara yolu Belpınar mevkisinde S.D. (26) idaresindeki minibüs şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Hediye Adıgüzel’in (94) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki İ.D. (58) ve H.D. (52) Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ