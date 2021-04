Gaziantep'te dezavantajlı mahallenin

AA

Merkez Şahinbey ilçesinde yer alan ve 1970 yılında inşa edilen Düztepe İlkokulu, bin metrekarelik kapalı alanıyla 450'si Suriyeli olmak üzere yaklaşık bin 100 öğrenciye kucak açıyor.

Son dönemlerde ciddi bir değişim dönüşüme giren okulda, öğretmenlerin çabaları sonucu hemen her bölüm öğrencilerin yararlanacağı alana çevrildi.

Arşiv olarak kullanılan yer 2016'da tasarım ve beceri atölyesine, atıl durumdaki alan toplantı salonuna, depo zeka oyunları sınıfına, boş ve kullanılmayan bir oda satranç sınıfına, kalorifer kazan dairesinin bir bölümü de spor odasına dönüştürüldü.

Okulda, özel eğitim öğrencilerine de ev ortamı ve rahatlığında bir sınıf oluşturuldu.

Ayrıca ana sınıfının oyun odası haline çevrildiği okulda, bazı sınıflar da öğrencilerin talebine göre şekillendirildi.

Böylelikle sınıfın yarısını yerde oturma düzenine göre şekillendiren okul yönetimi, birlikte oyunların oynanabileceği, okuma saatlerinin düzenlendiği bir alan daha oluşturdu.

Öğretmenler tarafından okul duvarlarının ve sıraların rengarenk boyanmasıyla okul adeta cıvıl cıvıl bir yapıya kavuştu.

Öte yandan, çiçeklerle donatılan okulun girişine muhabbet kuşları ve akvaryum da yerleştirilerek çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor.

- Kovid-19 tedbirleri de üst düzey

Yüz yüze eğitimin gerçekleştirilebildiği dönemlerde okulun hemen her noktasında tedbirler de üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Girişinden itibaren her alanda dezenfektanın bulundurulduğu okulda sınıflara da kolonya ve ıslak mendil stantları yerleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin okula gelemediği zamanları da çevrim içi derslerle destekleyen eğitim neferleri, böylelikle öğrencilerinden de uzak kalmıyor.

- Sosyal projeler dikkati çekiyor

Toplantı salonunun aktif kullanıldığı okulda, öğretmenler sık sık velilerle buluşuyor.

Sınav döneminde stres yönetimi, öğrencilerin dijital oyun bağımlılığından kurtulması için yapılması ve Kovid-19 sürecinde dikkat edilmesi gerekenler gibi güncel konularda toplantılar düzenleyen okul yönetimi, velilerin okulla daha iç içe olmasını sağlıyor.

Ayrıca yaklaşık 3 yıldır öğrenci velileri eğitim sürecine dahil edildi. Bu kapsamda "Annemden Hikayeler" konulu proje başlatan okul yönetimi, her hafta bir veliyi okula konuk ediyor. Veli, çocuğuyla sınıf arkadaşlarına kitap okuyor.

- "Oyun temelli bir okul"

Okul müdürü Ali Dağcı, AA muhabirine, okulu öğrencisi, öğretmeni, velisi ve idari kadrosuyla ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Okuldaki fiziki her gelişmenin öğrencilerden alınan fikirlerle hayata geçirildiğini anlatan Dağcı, "Aslında öğrencilerimizin sesine kulak vererek bu hale geldik. Amacımız mutlu öğrenci ve mutlu bir okul hayata geçirmekti. Çok şükür, bugün itibarıyla da bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu okulda herkes el birliğiyle okulumuzu bu seviyeye getirdi. Çocukların hayal dünyasını gerçekleştirmeye çalıştık." dedi.

Bir çocuğun okula mutlu gelmesinin sağlanması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Dağcı, şöyle konuştu:

"Oyun temelli bir okul tasvir etmeye çalıştık. Aynı zamanda okulumuzun her metrekaresini, öğretmen ve velilerimizin iş birliğinde öğrencilerimizin kullanımına açmaya çalıştık. Sıra dışı bir öğrenme alanı oluşturduk. Tekdüzeliğin dışına çıktık. Böylelikle de soru soran, eleştirebilen, sorgulayabilen, kendisini gerçekleştirmiş bireyler istiyoruz. Aynı zamanda anne, babasıyla, esnafıyla okulunu kalkındıran bir okul istiyorduk. Şükürler olsun şu an bu haldeyiz. Okulumuzdaki her gelişmede çevredeki esnafımızın bile emeği vardır."